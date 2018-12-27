2018-12-27T11:02:35+03:00
Общество

Жилищная инспекция пригрозила воронежским УК штрафами за сосульки на карнизах

Очистка кровель и придомовой территории - зона ответственности "управленцев"
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чистить кровли надо, не дожидаясь образования наледиЧистить кровли надо, не дожидаясь образования наледиФото: из архива «КП»
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В связи с грядущим похолоданием Государственная жилищная инспекция Воронежской области напомнила об опасности схода наледи с крыш и предупредила управляющие компании о необходимости очистки карнизов.

- Особое внимание необходимо уделить крышам многоквартирных домов, козырькам, балконам и иным выступающим элементам зданий, расположенных как в непосредственной близости от социальных объектов (детских садов, школ, поликлиник, детских и спортивных площадок и т.д.), так и по пути следования к ним граждан, - отметили в ГЖИ.

Причем проводить эту работу надо регулярно, по мере образования наледи и не допускать свисания сосулек над головой пешеходов.

Вместе с этим необходимо позаботиться о безопасности тротуаров на придомовой территории: своевременно обрабатывать дорожки песко-соляной смесью и чистить от снега.

- Напоминаем, что руководители управляющих организаций несут административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение (организацию) указанных выше работ, - отметили в ГЖИ.

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