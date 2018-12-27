Жилищная инспекция пригрозила воронежским УК штрафами за сосульки на карнизах
В связи с грядущим похолоданием Государственная жилищная инспекция Воронежской области напомнила об опасности схода наледи с крыш и предупредила управляющие компании о необходимости очистки карнизов.
- Особое внимание необходимо уделить крышам многоквартирных домов, козырькам, балконам и иным выступающим элементам зданий, расположенных как в непосредственной близости от социальных объектов (детских садов, школ, поликлиник, детских и спортивных площадок и т.д.), так и по пути следования к ним граждан, - отметили в ГЖИ.
Причем проводить эту работу надо регулярно, по мере образования наледи и не допускать свисания сосулек над головой пешеходов.
Вместе с этим необходимо позаботиться о безопасности тротуаров на придомовой территории: своевременно обрабатывать дорожки песко-соляной смесью и чистить от снега.
- Напоминаем, что руководители управляющих организаций несут административную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение (организацию) указанных выше работ, - отметили в ГЖИ.