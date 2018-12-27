Воронежец вышел из своей машины и попал под колеса грузовика
Пешеход погиб на месте ДТП
Пешеход умер до приезда скорой помощиФото: из архива «КП»
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В среду, 26 декабря, около 10.20 на трассе «Дон» в Железнодорожном районе под колесами автомобиля МАЗ погиб пешеход.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, грузовик, которым управлял 27-летний житель Воронежской области, двигался со стороны Ростова-на-Дону в московском направлении. В этот момент 57-летний воронежец вышел из припаркованного на обочине автомобиля «Фольксваген-Пассат» и попал под МАЗ. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.