Воронежец вышел из своей машины и попал под колеса грузовика

СЕГОДНЯ 10:11 2018-12-27T10:11:10+03:00

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В среду, 26 декабря, около 10.20 на трассе «Дон» в Железнодорожном районе под колесами автомобиля МАЗ погиб пешеход.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, грузовик, которым управлял 27-летний житель Воронежской области, двигался со стороны Ростова-на-Дону в московском направлении. В этот момент 57-летний воронежец вышел из припаркованного на обочине автомобиля «Фольксваген-Пассат» и попал под МАЗ. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.