2018-12-27T09:45:03+03:00
Общество

В Воронежской области построят окружную дорогу в Рамонь

По ней можно будет миновать поселок ВНИИСС
Елена ФЕДЯШЕВА
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Рамонское направление – одно из самых загруженных транспортом, особенно в выходные дни. Кроме райцентра здесь расположены дворец принцессы Ольденбургской, множество дач и турбаз. Сейчас проехать в Рамонь можно только, свернув с трассы М4 "Дон", по двухполосной дороге через поселок ВНИИСС. В выходные и особенно летом здесь образуются многокилометровые пробки. Чтобы разгрузить это направлекние, областные чиновники всерьез задумались над строительством новой окружной трассы, которая пройдет через левый берег реки Воронеж.

Строительные работы, возможно, начнутся уже в 2019 году.

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