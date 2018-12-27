В Воронежской области пропал 39-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-27T08:18:56+03:00

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В Воронежской области без вести пропал 39-летний Денис Александрович Федосеев. Мужчина пропал 24 ноября 2018 года. Последний раз его видели в селе Сабуровка Воронежской области.

Приметы Дениса Федосеева: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы пепельно-русые, глаза зеленые. Был одет в бушлат комуфляжной расцветки, серые брюки и калоши.

Поисковики обращаются к жителям Воронежской области с просьбой позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112, если вам что-то известно о Денисе.