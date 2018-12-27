В Воронежской области пропал 39-летний мужчина
Поиски Дениса Федосеева продолжаются больше месяца
фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"
Изменить размер текста:
В Воронежской области без вести пропал 39-летний Денис Александрович Федосеев. Мужчина пропал 24 ноября 2018 года. Последний раз его видели в селе Сабуровка Воронежской области.
Приметы Дениса Федосеева: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы пепельно-русые, глаза зеленые. Был одет в бушлат комуфляжной расцветки, серые брюки и калоши.
Поисковики обращаются к жителям Воронежской области с просьбой позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112, если вам что-то известно о Денисе.