2018-12-27T08:39:09+03:00
Общество

Воронежцы: «Хозяин погибшего северного оленя заставлял больное животное катать детей»

Читатель «КП» рассказал, каким увидел оленя на квест-игре
Елена ФЕДЯШЕВА
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Олень катал детей на Ленинском проспекте, будучи уже больнымОлень катал детей на Ленинском проспекте, будучи уже больнымФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Наш читатель Валентин рассказал, что видел северного оленя, впоследствии погибшего на территории промпредприятия на Ленинском проспекте, 15 декабря.

- В этот день моя дочка с классом участвовала в квест-игре, которая проходила в здании на Ленинском проспекте, - вспоминает Валентин. – Ребята выполняли различные задания, проходили испытания, искали ключи, разгадывали карты… Потом организаторы игры объявили, что в качестве бонуса детей покатает в упряжке настоящий северный олень.

Школьников вывели на улицу. Рядом со зданием стоял олень, запряженный в санки. На сани посадили двух детей, и мужчина в костюме Деда Мороза повел животное под уздцы.

- Вид при этом у оленя был явно нездоровый. Он спотыкался и смог провезти санки всего несколько метров, - продолжает Валентин. – Дед Мороз сказал, что олень перенес дальнюю дорогу, он устал и его пугает шум города…На этом катание в упряжке прекратилось.

Напомним, гибель северного оленя во дворе дома на Ленинском проспекте вызвала огромный общественный резонанс. Горожане, заметившие одинокое больное животное привязанным в промзоне, разместили фотографию в соцсетях. Позже объявился владелец оленя, который объяснил, что с животным все в порядке, оно просто отдыхает.

К вечеру того же дня стало известно, что олень умер. Комментируя это происшествие, хозяин обвинил в смерти животного сердобольных горожан, которые накормили оленя непривычной пищей, вызвавшей несварение и гибель.

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