2018-12-27T01:18:53+03:00
Звезды

Почетным знаком "Благодарность от земли Воронежской" отметили директора филармонии и известного краеведа

Наградили Николая Попова и Владимира Елецких
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Директор филармонии Николай Попов.Директор филармонии Николай Попов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 декабря в правительстве региона вручили государственные награды. К концу года традиционно отмечают лучших из лучших в разных сферах деятельности - за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в социально- экономическое развитие Воронежской области.

Губернатор Александ Гусев наградил и работников культуры: почетного знака "Благодарность от земли Воронежской" удостоены директор филармонии Николай Попов (награда пришлась во время - 21 декабря Николай Васильевич отметил день рождения), а также известный краевед, директор творческого объединения «Альбом» Владимир Елецких.

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