Воронежский драмтеатр поставил сказку о настоящей принцессе

СЕГОДНЯ 00:45 2018-12-27T00:47:13+03:00

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В преддверии новогодних праздников Воронежский театр оперы и балета показал премьеру - волшебную сказку «Настоящая принцесса». Сюжет этой истории сочинил современный драматург Сергей Ильницкий по мотивам "Принцессы на горошине", музыку написала известный воронежский композитор Елизавета Ткачева. Спектакль поставил режиссер Левон Микаелян.

фото Воронежский ТОБ.

Какой же сказочный принц не мечтает о настоящей принцессе? Вот и герой сказки, юный наследник королевства, чтобы найти свою судьбу решает пуститься в дальние странствия. Скромная Генриетта, служащая во дворце горничной, всеми силами хочет уберечь принца от опасностей и неприятностей, которые могут с ним приключиться в дороге. Для этого она идет на хитрость, переодевается в юношу и нанимается к принцу слугой. На пути принц встречает разных девушек, но какая из них настоящая принцесса? В этом ему и предстоит разобраться. Может быть, счастье находится не за горами и морями, а совсем близко?

фото Воронежский ТОБ.

В итоге, как и полагается в доброй умной сказке, любовь и преданность побеждают жадность, коварство, лень и предрассудки. И конечно, история про поиски настоящей принцессы не может обойтись без горошины из известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Театр оперы и балета покажет сказку также 27 декабря в 11.00, 2, 5, 6, 7 и 8 января в 11.00 и 14.00.