2018-12-27T00:27:00+03:00
Звезды

Воронежская детвора вместе с Фиксиками поможет Деду Морозу победить вредного Смайла

Представление «Операция Новый год» покажут дважды в начале января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 января в Event-Hall покажут спектакль по мотивам сериала «Фиксики». Воронежскую детвору ждет премьера фикси-шоу с любимыми героями: Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также Масей и Папусом.

У Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание. Вот только основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь им помогают юные зрители.

Детвору ждет сказочная, предновогодняя история с невиданными злодеями и великолепной восьмеркой фиксиков,известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, которые можно отгадывать всем залом, фиксизарядка.

Представление покажут 4 января, начало в 12.00 и 15.00 (0+).

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