2018-12-27T00:22:24+03:00
Звезды

В Воронеже объединятся Деды Морозы разных стран

Зимние волшебники устроят представление для детворы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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3 января в Event-Hall пройдет новогоднее представление "Лига зимних волшебников". Ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила «Волшебные часы времени», осколки которых разлетелись по всему земному шару. Ход времени остановился. Новый год под угрозой: если не собрать и не запустить «Волшебные часы», праздник не наступит!

Для спасения Нового года на помощь Деду Морозу приходят его коллеги - зимние волшебники из разных стран мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии. Зимние волшебники вместе с маленькими зрителями должны найти осколки, собрать и вновь запустить «Волшебные часы», чтобы они вновь пробили двенадцать, и Новый год наступил.

Детвору и родителей ждут море интерактива, зажигательные песни и танцы, зрелищные цирковые номера с участием животных, бесстрашных гимнастов и акробатов. В спектакле оригинальное музыкальное оформление, красочные костюмы и декорации, современные видео и световые эффекты.

Представление покажут 3 января , начало в 12.00 и 15.00 (0+).

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