Ученые Воронежского госуниверситета разрабатывают новый метод диагностики рака

26 Дек. 22:54 2018-12-26T22:54:38+03:00

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Ученые ВГУ вместе с коллегами из университета Земмельвайса (Венгрия) разрабатывают новый метод диагностики онкологических заболеваний. Он базируется на сочетании данных по уровню мутаций в ДНК и сведениям по белковому составу клеток. Автор проекта – проректор по науке и инновациям Воронежского госуниверситета Василий Попов.

Во время исследования ученые выявили молекулярно-генетические биомаркеры риска развития рака почки и груди. А также проанализировали пораженные белковые клетки, определили специфические точечные мутации и изменения в ДНК для тканей пациентов с раком и без него.

Как пояснили в вузе, оценка мутации в маркерных генах имеет ключевое значение для определения генетической предрасположенности. Но их выявление для множественных разновидностей рака трудоемко и затратно. Важно разработать комплексные тест-системы для оценки предрасположенности к раку. После завершения работы авторы проекта смогут предложить количественную оценку концентрации белков, кодируемых 50 генами с помощью белковых биочипов с обратнофазным разделением (RPPA).

RPPA – это платформа, которая позволяет одновременно измерять уровни экспрессии сотен белков в тысячах биологических образцов. Для RPPA необходимо специализированное оборудование и инфраструктура. Венгерский институт-партнер ВГУ получил грант на создание такой платформы, она уже полностью введена в эксплуатацию. С ее помощью можно идентифицировать новые опухолевые биомаркеры. Это поможет повысить уровень оказания помощи пациенту. В течение трех лет консорциум ученых обработает не менее 50 образцов рака почки, 150 образцов рака молочной железы и соответствующего здорового тканевого материала. Отбор проб опухоли и секвенирование их ДНК проводится в ВГУ, а в венгерской лаборатории они будут исследоваться методом RPPA.

- Актуальность проекта заключается в том, что общее старение населения приводит к повышению доли раковых заболеваний. Рак груди является одним из наиболее тяжелых форм онкологии. К сожалению, рак этого плохо излечим, поэтому ранняя диагностика важна для того, чтобы начать терапию как можно раньше и повысить шансы заболевшего на выживание. Мы надеемся, что наша работа позволит создать новый комплекс маркеров, что они, действительно, могут иметь большой социально значимый эффект, – рассказал Василий Попов.