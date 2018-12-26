Воронежский «Буран» завершил 2018 год поражением от соседей из «Тамбова»

СЕГОДНЯ 21:47 2018-12-26T21:47:42+03:00

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Первый период домашнего матча с ХК «Тамбов» игроки «Бурана» сыграли как положено хозяевам – с приличным преимуществом. Но у гостей все «тащил» вратарь Никита Ложкин. Подвиги вратаря стали немым укором его партнерам по команде. И во втором периоде они исправились. Сначала на исходе 24 минуты Магомед Гимбатов убежал один на один с Александром Хомутовым и не промахнулся – 0:1. На 26-й Василий Жилов оказался в нужное время в нужном месте и добил шайбу – 0:2. Правда, вскоре мини-шедевр удался Айрату Мурзину, который после сольного прохода изящно поразил ворота «Тамбова» - 1:2.

Затем гости имели отличный шанс упрочить преимущество. Но, играя 5 на 3, шайбу забросить не смогли. И все же последнее слово во втором периоде было за «Тамбовом». На 38 минуте более скромное численное преимущество реализовал Максим Баин – 1:3.

В третьем периоде «Буран» в свою очередь имел шанс реализовать большинство 5 на 3. Но Ложкин закрыл ворота на замок. А сразу после того, как удаленный игрок «Тамбова» вышел на площадку, гости нокаутировали «ураганных». На 53 минуте Андрей Чванчиков в сутолоке у ворот оказался расторопнее всех – 1:4.

«Буран» после этого поражения остался на 21 месте с 35 очками. Следующий матч «ураганные» проведут снова в Воронеже, но уже в новом году. 7 января «ураганные» сразятся с челябинским «Челметом», пока идущим на 17 месте с 41 очком в активе.