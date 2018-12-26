Сим-карты для воронежских заключенных прятали в чайных пакетиках

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-26T20:02:35+03:00

В этот раз сим-карты в тюрьму не попали. Фото УФСИН по Воронежской области

А мобильники перебрасывали через забор, обмотав их скотчем

Изменить размер текста: A A

Воронежские колонии продолжают бомбардировать посылками с запрещенными предметами. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Воронежской области.

24 декабря сотрудники исправительной колонии номер 3 нашли у ограждения девять свертков, плотно обмотанных скотчем. В каждом было по мобильному телефону. Оказывается, зеки предпочитают кнопочные "звонилки", а не смартфоны.

Оказывается, зеки предпочитают не смартфоны, а кнопочные "звонилки"

25 декабря уже в другой колонии - номер 2 - досмотрели продуктовую передачку. В чайных пакетиках кроме, собственно, чая, были некие инородные предметы. Оказалось, что это аж десять сим-карт. 19-летняя девушка, которая принесла передачку, заплатит штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за установки "глушилок" воронежские заключенные забросили телефонные мошенничества. Теперь в тюрьмах регистрируют единицы таких преступлений. (Читайте также.)