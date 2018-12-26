Житель Воронежской области припрятал свою машину от приставов

СЕГОДНЯ 20:20 2018-12-26T20:20:02+03:00

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Жителя Россоши, накопившего крупную задолженность по алиментам, осудили за то, что он спрятал арестованный автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Мужчина упорно не платил алименты на содержание дочери. Общая сумма долга составила аж 241 тысячу рублей. Судебные приставы решили, что на этого господина пора найти управу. В итоге наложили арест на его машину "Датсан Он-До". Автомобиль оставили на ответственное хранение без права пользования.

Однако вскоре судебный пристав понял, что мужчина машину куда-то припрятал. А это уже уголовное дело! В соответствии с ч. 1 ст. 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации") наш герой получил штраф 10 тысяч рублей. Если он не подчинится требованию закона, последствия могут быть куда более серьезными.