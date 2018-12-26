Забывчивый воронежский предприниматель рискует угодить в тюрьму

СЕГОДНЯ 19:36 2018-12-26T19:38:25+03:00

Он более двух месяцев не платил зарплату бухгалтеру

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В СУ СКР по Воронежской области рассказали об итогах проверки 35-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчине придется ответить перед законом по статье "Невыплата заработной платы". В течение двух с лишним месяцев мужчина забывал отчислять по 20 тысяч рублей своему главному бухгалтеру.

- Основной причиной задолженности стало стремление индивидуального предпринимателя посредством невыплаты заработной платы получить имущественную выгоду, - констатирировали следователи. - При этом, согласно налоговой декларации, им получен доход - более двух миллионов рублей.

Ответственность по этой уголовной статье достаточно разнообразна: это может быть как штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до трех лет.