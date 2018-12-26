Воронежские угонщики толкали чужую машину до своего гаража

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-26T18:06:15+03:00

Парням 18 и 20 лет грозит пять лет заключения

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22-летний парень позвонил в дежурную часть: "Угнали! Угнали мою "семерочку". Стояла на улице Торпедо". Полицейские тут же бросились на место происшествия.

- Выяснилось, что хозяин долгое время не ездил на машине - в ней даже не было аккумулятора, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Преступление совершили неизвестные в ночное время.

Подозреваемых, которым 18 и 20 лет, задержали. Оказалось, что они оттолкали автомобиль в гараж, который находится в ста метрах. Затем машину потихоньку разобрали и частями отнесли в пункт приема металла.

Теперь парней будут судить за кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.