2018-12-26T17:49:20+03:00
Происшествия

Топ-менеджеры воронежской ГК "Основа" отделались условными сроками

Их подозревают в заключении фиктивных договоров аренды автомобилей
Виктор ПАВЛОВ
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В Ленинском районном суде сообщили о рассмотрении дела Александра Калтыкова, бывшего управляющего партнера воронежской группы компаний "Основа", а также его компаньона Игоря Беляева.

Двое топ-менеджеров структуры, которая строила отель "Хэмптон бай Хилтон", собрали целый букет статей уголовного кодекса. По версии следствия, они заключали фиктивные договоры аренды автомобилей, а также стирали белье по завышенной стоимости. Сумма ущерба - около четырех миллионов рублей.

Калтыкову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, он лишился права занимать определенные должности на два года. Беляев получил два с половиной года условно.

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