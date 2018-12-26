2018-12-26T17:47:01+03:00
Общество

Мэрия Воронежа выкупит недострой на Ленинском проспекте и превратит его в культурно-досуговый центр

Имущественные вопросы уже решены
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Администрация Воронежа выкупит культурно-досуговый центр на Ленинском проспекте, 201. Напомним, по загадочной причине вместо ФОКа, который должен был появиться по плану на этом месте, фирма бизнесмена Тофика Магеррамова «Новый взгляд» стала строить новый дом. После акций протеста местных жителей и слов губернатора Алексея Гордеева стройкой резко заинтересовались правоохранители.

- Сегодня никаких имущественных вопросов по этому объекту не осталось, ведется перепроектирование, выкуп планируется на 2020 год, – рассказал мэр 26 декабря депутатам горДумы в ходе отчета о деятельности администрации

Также до 2023 годе в программе главы Воронежа предусматривался капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры на 100 млн. рублей.

Уже предварительно одобрено финансирование из регионального бюджета ремонта ДК «Шинник» на 30 млн. рублей, а также ДК «Машиностроителей». А 28 декабря муниципалитет заключает контракт на проектирование Дома культуры в Краснолесном.

– На моей памяти это направление всегда финансировалось по остаточному принципу и объемы этого финансирования были минимальны. Теперь можно констатировать, что для этой важнейшей сферы мы достаточно много делаем и это не может не радовать, – подытожил мэр.

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