Гори оно все огнем: жительница Воронежской области жестоко отомстила своей знакомой

СЕГОДНЯ 17:01 2018-12-26T17:02:49+03:00

"Раз у меня нет дома, не будет и у тебя", - решила дама и достала зажигалку

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В начале года 53-летняя жительница Аннинского района пригласила в дом 26-летнюю знакомую. Платой за проживание должна была стать регулярная уборка. Однако у молодой дамы явно были другие интересы. Вскоре разгорелся конфликт. Хозяйка жилья сказала: "Раз уборкой не занимаешься, уходи". Девушка подчинилась, но затаила обиду.

- В конце ноября она проникла в дом и с помощью зажигалки совершила поджог, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Ущерб потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей.

Девушку отыскали благодаря свидетелям. Таксист вспомнил, что за поездку она отдала ему мобильник, поскольку денег не было. Сейчас подозреваемая задержана. Ей грозит до пяти лет заключения.