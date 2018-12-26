На трассе в Воронежской области "Мицубиши" занесло под грузовик: есть погибший

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-26T16:39:09+03:00

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Сегодня, 26 декабря, примерно в 10.30 утра в Павловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На 652 километре трассы М-4 "Дон" столкнулись легковушка "Мицубиши" и грузовик "Мерседес". Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области

52-летний водитель японской иномарки двигался со стороны Ростова-на-Дону. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную. Там машину развернуло. В этот момент последовал удар грузовика.

Фото ГУ МВД по Воронежской области

- Водитель автомобиля "Мицубиши" доставлен в медицинское учреждение, а его пассажир, 38-летний житель Ростова-на-Дону, скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи, - говорят в полиции. И добавляют, что начали проверку по факту ДТП.

В ГИБДД напоминают: в такую непогоду, как сейчас, лучше по возможности вообще не садиться за руль. А если без этого никак не обойтись, выезжать надо сильно заранее, стараться соблюдать максимальный интервал с едущей впереди машиной, а также очень внимательно следить за дорогой перед «зеброй» или в других местах возможного появления пешеходов.

Напомним, 25 декабря в 7.10 в Бобровском районе 14-я «Лада» протаранила автосервис и стала причиной столкновения еще трех машин: «Киа-Рио», «девятки» и «Митсубиси-ASX». В аварии был ранен 23-летний водитель «14-й», житель Карачаево-Черкессии и его пассажир.

А в понедельник, 24 декабря, около 11 часов в Богучарском районе «Мерседес» с полуприцепом протаранил микроавтобус той же марки. В ДТП погибли двое жителей ближнего зарубежья, мужчины 32 и 50 лет. Еще семеро ранены. В больницу попали водитель микроавтобуса и его пассажиры: женщины 23 и 49 лет и мужчины 28, 30, 34 и 35 лет, все жители ближнего зарубежья. Против 39-летнего жителя Ставропольского края, рулившего иномаркой с полуприцепом, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до семи лет лишения свободы).