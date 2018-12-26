Силы МЧС Воронежской области к праздникам переходят в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-26T16:20:37+03:00

Новый год будут встречать во всеоружии

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На время праздников силы МЧС переводятся в режим повышенной готовности. Об этом на пресс-конференции 26 декабря рассказал глава регионального управления ведомства Александр Кошель.

- За десять дней выходных у нас составляется отдельная статистика происшествий. Это дни, которые требуют нашего усиленного внимания, - подчеркнул руководитель ГУ МЧС по Воронежской области.

Одна из самых частых причин пожаров в эти дни - неосторожность при курении в помещении. Нередко причиной вызова спецслужб становится символ праздника - елочка. О том, как правильно установить ее с точки зрения пожарной безопасности, читайте в нашем материале.