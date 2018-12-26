2018-12-26T15:26:55+03:00
Общество

Фюзеляж самолета Ил-112В увезли из Воронежа по трассе "Дон"

Длина груза - 24 метра!
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Алексей Филатов, ilyushin.orgАлексей Филатов, ilyushin.org
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25 декабря из Воронежа в подмосковный Жуковский отправился автопоезд с необычным грузом. На трале повезли фюзеляж легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Он будет проходить испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте.

Не пугайтесь, если заметили эту махину на М-4 "Дон"! Длина груза - 24 м, диаметр - 3.3 м. Габариты по высоте - 4.7 м. Как сообщают в пресс-центре "Ильюшин", этот автопоезд завершает транспортировку всех частей опытно-ресурсного образца. В январе на ВАСО начнут стыковку элементов, монтаж и проверку систем.

Напомним, что серийное производство самолета Ил-112В в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) будет налажено с 2020 года.

Справка «КП»

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцоввооружения и военной техники, грузов и людей.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на современные аэродромы. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Самолеты Ил-112В могут садиться даже на грунтовое покрытие.

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