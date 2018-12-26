За пять лет в Воронеже появится 9 новых школ и 12 детсадов

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-26T15:07:35+03:00

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До 2023 года в Воронеже предполагается строительство 9 школ. Объем необходимых инвестиций – 8,7 млрд. рублей. Эти планы 26 декабря озвучил мэр города Вадим Кстенин

Так, продолжается строительство школы на Ильюшина, начато строительство еще трех школ на Артамонова, Тютчева, Шишкова, а также двух пристроек – в Тенистом и Подгорном. Эти объекты будут введены в эксплуатацию в 2019 году, что даст дополнительно 5490 учебных мест.

– Мы должны понимать, что строительство таких объектов имеет свой цикл и за один год школу не построишь, поэтому следующий такой большой результат мы увидим в 2021 году, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр рассказал и о строительстве дошкольных учреждений. До 2023 года предстоит построить 12 объектов. В этому году возведено два детсада: на Московском проспекте и на Краснознаменной. Также начато строительство шести детских садов на улицах Артамонова, Шишкова, в Подгорном, Боровом, Подклетном, Малышево. Готовятся к открытию два детских сада на улице 9 января. Так, к 2019 году будет организовано 2050 дополнительных мест для детей.