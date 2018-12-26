В Воронежской области пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми

СЕГОДНЯ 14:52 2018-12-26T14:52:52+03:00

От дома практически ничего не осталось. Фото: Виктория Максимова, Мой и твой Воронеж.

Автор поста в соцсети утверждает, что погорельцам не выплатили даже первую помощь

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В паблике «Мой и твой Воронеж» Виктория Максимова опубликовала пост о семье, нуждающейся в помощи после пожара, оставившего ее без крыши над головой.

По данным автора поста, 22 декабря в поселке Подлесный Верхнехавского района сгорел дотла дом, где жила семья с двумя детьми. Это было их единственное жилье. Денег на новый дом у семьи нет. А в администрации Верхнехавского района (опять же по сведениям автора поста) отказали даже в первой помощи, которая положена при пожаре.

В районной администрации нам дали телефон специалиста, отвечающего за работу в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Однако трубку там никто не взял.