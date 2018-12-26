Новый год в Воронеже 2019: как будут работать поликлиники в праздничные дни

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-26T14:35:05+03:00

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В период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января 2019 медучреждения региона будут оказывать воронежцам как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Об этом сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Представители администрации также будут находиться в больницах и поликлинах, чтобы решить возникшие у пациентов вопросы. Также в течение праздников на связи будут оперативный дежурный облздрава. В режиме реального времени он сможет связаться с руководством и профильными специалистами департамента. Оперативный дежурный работает с 9:00 до 18:00 ежедневно с 30 декабря по 8 января 2019 г. по телефону 257-97-75.

В каждой поликлинике также утвержден собственный график работы:

30 декабря, 1, 3, 5, 7, 8 января - выходные дни;

31 декабря, 6 января - по графику субботнего дня;

2, 4 января – по графику рабочего дня.