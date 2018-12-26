2018-12-26T14:35:05+03:00
Общество

Новый год в Воронеже 2019: как будут работать поликлиники в праздничные дни

Также с 30 декабря по важным вопросам можно звонить дежурному облздрава
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января 2019 медучреждения региона будут оказывать воронежцам как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. Об этом сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Представители администрации также будут находиться в больницах и поликлинах, чтобы решить возникшие у пациентов вопросы. Также в течение праздников на связи будут оперативный дежурный облздрава. В режиме реального времени он сможет связаться с руководством и профильными специалистами департамента. Оперативный дежурный работает с 9:00 до 18:00 ежедневно с 30 декабря по 8 января 2019 г. по телефону 257-97-75.

В каждой поликлинике также утвержден собственный график работы:

30 декабря, 1, 3, 5, 7, 8 января - выходные дни;

31 декабря, 6 января - по графику субботнего дня;

2, 4 января – по графику рабочего дня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За пять лет в Воронеже появится 9 новых школ и 12 детсадов
В Воронежской области пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми
В воронежском карьере рабочего затянуло в конвейер для подачи песка
Мэр Воронежа пообещал "предоставить отчет в десяти томах" тем, кто сомневается в "умных" светофорах
Мэр Воронежа рассказал о бюджете и канализации
Количество чрезвычайных ситуаций в Воронежской области выросло в 14 раз
Девушка мечты воронежца оказалась воровкой
В Воронеже появится еще один квартал в Центральном районе
Борис Гребенщиков отметит в Воронеже день рождения
Мэр Воронежа заявил, что повышение цен на проезд неизбежно
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
Под Воронежем мужчину за воровство жестоко избили и утопили
Симфонический оркестр RockestraLive даст клубный концерт в Воронеже
В Воронеже юный бомж ограбил бабушку
Под Воронежем 16-летний школьник разместил в Сети интимные фото 14-летней подруги
Новый год в Воронежской области 2019: как будет работать почта в праздничные дни
Появилось видео расправы над воронежским снеговиком-Есениным
Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на трассе под Воронежем
Театр под руководством Безрукова привезет в Воронеж «Фандорина»