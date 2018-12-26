Мэр Воронежа рассказал о бюджете и канализации

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-26T14:02:45+03:00

На отчете в гордуме Вадим Кстенин рассказал немало любопытного. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

По словам Вадима Кстенина, в городской казне по итогам 2018 году могут остаться 97 миллионов

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В среду, 26 декабря, на отчете перед депутатами гордумы мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что городской бюджет может быть исполнен с профицитом в 97 миллионов рублей. Эти деньги планируют направить на погашение части муниципального долга. Вадим Кстенин заявил, что в текущем году мэрия перекредитовалась на более выгодных условиях – из расчета 7,9, а не 9 процентов годовых.

Мэр также анонсировал создание муниципальной «Городской дорожной службы». Она будет заниматься обслуживанием «ливневки» и ямочным ремонтом дорог. По словам мэра, для предприятия уже закупили 27 единиц техники.

- Впервые в современной истории города собираемся провести диагностику сетей ливневой канализации, их инвентаризацию, нанесем их на топографические карты, - поделился планами Вадим Кстенин.

В результате должна появиться муниципальная программа по «ливневке». Кстати, с 2019 года финансировать Городскую дирекцию дорожного хозяйства и благоустройства будет областной Дорожный фонд. Ранее шедшие на эти цели 37 млн. планируют направить на развитие системы ливневой канализации и покупку нужной для этого техники.

Напомним, мэр также заявил о реформировании системы пассажирского транспорта и планируемом повышении платы за проезд.