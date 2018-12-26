Количество чрезвычайных ситуаций в Воронежской области выросло в 14 раз

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-26T13:38:01+03:00

В региональном управлении МЧС рассказали об итогах года

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В 2018 году в области произошло 14 чрезвычайных ситуаций, в 2017 - одна. Об этом на пресс-конференции 26 декабря рассказал глава регионального управления МЧС Александр Кошель.

- Девять ЧС - техногенного характера, четыре - природного характера, одна - биолого-социального характера. К сожалению, пострадали 35 человек, из которых 14 погибло, - рассказал Александр Кошель.

В число ЧС вошли разгерметизация газопровода в Кантемировском районе, весеннее половодье, падение самолетов в Грибановском и Петропавловском районах, природный пожар на полигоне Погоново, обрушение пролетов моста в Терновском районе, вспышка птичьего гриппа и ряд дорожных аварий с большим числом пострадавших.

Глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр КошельФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По мнению Александра Кошеля, причиной большинства ситуаций стал человеческий фактор - в частности, невнимание тех, кто отвечал за безопасность.

Добавим, что за год в области было зарегистрировано 1662 пожара. Лесные и ландшафтные возгорания по площади были в несколько раз больше, чем в 2017 году.