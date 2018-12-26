2018-12-26T13:25:18+03:00
Происшествия

Девушка мечты воронежца оказалась воровкой

Он привел ее к себе домой и в итоге остался без 70 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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33-летний воронежец стал жертвой собственной неразборчивости. Он познакомился с девушкой и сразу пригласил ее в гости. Роковой ошибкой стало то, что он на несколько минут оставил даму одну. Когда мужчина вернулся, то девушки уже не было. Вскоре он обнаружил, что вместе с ней исчезли 70 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на след воровки. 26-летнюю девушку доставили в отдел полиции № 6, где она призналась в преступлении. Часть денег уже нашли, их скоро вернут владельцу. Ну а девушку в ближайшей перспективе ожидает суд по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет тюрьмы. До суда воровку отпустили под подписку о невыезде.

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