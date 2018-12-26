Девушка мечты воронежца оказалась воровкой
33-летний воронежец стал жертвой собственной неразборчивости. Он познакомился с девушкой и сразу пригласил ее в гости. Роковой ошибкой стало то, что он на несколько минут оставил даму одну. Когда мужчина вернулся, то девушки уже не было. Вскоре он обнаружил, что вместе с ней исчезли 70 тысяч рублей.
Полицейские быстро вышли на след воровки. 26-летнюю девушку доставили в отдел полиции № 6, где она призналась в преступлении. Часть денег уже нашли, их скоро вернут владельцу. Ну а девушку в ближайшей перспективе ожидает суд по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет тюрьмы. До суда воровку отпустили под подписку о невыезде.