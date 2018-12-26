В Воронеже появится еще один квартал в Центральном районе

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-26T13:00:01+03:00

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На сайте мэрии появился документ, свидетельствующий о том, что на неосвоенной территории на Московском проспекте и улице Ломоносова площадь в 69 гектаров появится новый жилой квартал. Претендентов на его застройку двое - ООО «К.И.Т.» и Группа компаний Хамина». Какая из этих двух компаний будет возводить квартал, решат в ходе конкурса.

Пока же будут идти подготовительные работы. В частности, компания, победившая в конкурсе, должна будет создать проект планировки и межевания территории, отданной под строительство. Это нужно сделать в течение двух месяцев. Еще 30 дней уйдет на согласование со специалистами управления главного архитектора мэрии. После утверждения документации проекта квартал должны построить в течение восьми месяцев.