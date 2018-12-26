2018-12-26T12:46:36+03:00
Звезды

Борис Гребенщиков отметит в Воронеже день рождения

музыкант привезет новую программу "Двери Травы"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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БГБГФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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БГ исполнилось в конце ноября 65 лет. Свой юбилей легендарный музыкант отмечает со своими поклонниками. Воронежцы смогут приобщиться к празднику 1 февраля.

Так получилось, что за Борисом Гребенщиковым некогда закрепился образ витающего в далеких буддийских небесах мудреца, которому до лампочки любые земные проблемы и тревоги. В 2014 году альбом «Соль» сорвал с мэтра эту маску, а его новая работа «Время N» еще раз доказала, что свежие песни БГ как никогда созвучны нашей странной реальности.

Сорок шесть лет назад Борис Гребенщиков первым из русских музыкантов смог адаптировать всю эстетику современной ему западной музыкальной культуры к особенностям родного языка. И до сих пор продолжает заниматься именно этим - показывать, как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. И поэтому каждый его концерт - почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

1 февраля в Event Hall БГ вместе с "Аквариумом" представит программу "Двери Травы".

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