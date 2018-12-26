2018-12-26T11:48:16+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчину за воровство жестоко избили и утопили

Дело двух участников расправы передали в суд [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дом, где начали бить мужчину.Дом, где начали бить мужчину.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Воронежской области сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело двух жителей Семилукского района 29 и 50 лет. Им предстоит отвечать по п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, в декабре 2017 года на улице Нижней села Старая Ведуга Семилукского района двое мужчин поймали односельчанина в доме его приятеля, которого подозревали в краже вещей. Его жестоко избили. Потом младший мужчина повел предполагаемого вора к нему домой, а старший в это время затер кровь на полу.

Дома незваный гость снова избил мужчину, потом сделал из кабеля петлю, надел ему на шею, а свободным концом связал руки за спиной. Вдвоем с подошедшим приятелем они отвели свою жертву к реке. Там они связали мужчине ноги скотчем, заклеили рот, привязали бетонную плиту и скинули его в воду.

Дом, где жил мужчина, которого утопили. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Дом, где жил мужчина, которого утопили.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вскоре мужчину стала искать его сестра. 10 января она обратилась в полицию. При осмотре дома убитого нашли следы случившейся там расправы

- Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве тем самых двух приятелей. Их арестовали. Один из мужчин дал подробные показания, изобличив себя и приятеля в убийстве, а также указал место, где они избавились от тела. Труп вытащили из воды. Сейчас собрали достаточно доказательств вины двух мужчин, в частности, показания свидетелей и данные судмедэкспертиз, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.

Место, где нашли труп. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Место, где нашли труп.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За пять лет в Воронеже появится 9 новых школ и 12 детсадов
В Воронежской области пожар оставил без крыши над головой семью с двумя детьми
В воронежском карьере рабочего затянуло в конвейер для подачи песка
Новый год в Воронеже 2019: как будут работать поликлиники в праздничные дни
Мэр Воронежа пообещал "предоставить отчет в десяти томах" тем, кто сомневается в "умных" светофорах
Мэр Воронежа рассказал о бюджете и канализации
Количество чрезвычайных ситуаций в Воронежской области выросло в 14 раз
Девушка мечты воронежца оказалась воровкой
В Воронеже появится еще один квартал в Центральном районе
Борис Гребенщиков отметит в Воронеже день рождения
Мэр Воронежа заявил, что повышение цен на проезд неизбежно
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банковпо итогам 11 месяцев 2018 года
Симфонический оркестр RockestraLive даст клубный концерт в Воронеже
В Воронеже юный бомж ограбил бабушку
Под Воронежем 16-летний школьник разместил в Сети интимные фото 14-летней подруги
Новый год в Воронежской области 2019: как будет работать почта в праздничные дни
Появилось видео расправы над воронежским снеговиком-Есениным
Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на трассе под Воронежем
Театр под руководством Безрукова привезет в Воронеж «Фандорина»