Под Воронежем мужчину за воровство жестоко избили и утопили

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-26T11:48:16+03:00

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В Воронежской области сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело двух жителей Семилукского района 29 и 50 лет. Им предстоит отвечать по п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, в декабре 2017 года на улице Нижней села Старая Ведуга Семилукского района двое мужчин поймали односельчанина в доме его приятеля, которого подозревали в краже вещей. Его жестоко избили. Потом младший мужчина повел предполагаемого вора к нему домой, а старший в это время затер кровь на полу.

Дома незваный гость снова избил мужчину, потом сделал из кабеля петлю, надел ему на шею, а свободным концом связал руки за спиной. Вдвоем с подошедшим приятелем они отвели свою жертву к реке. Там они связали мужчине ноги скотчем, заклеили рот, привязали бетонную плиту и скинули его в воду.

Дом, где жил мужчина, которого утопили.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вскоре мужчину стала искать его сестра. 10 января она обратилась в полицию. При осмотре дома убитого нашли следы случившейся там расправы

- Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в убийстве тем самых двух приятелей. Их арестовали. Один из мужчин дал подробные показания, изобличив себя и приятеля в убийстве, а также указал место, где они избавились от тела. Труп вытащили из воды. Сейчас собрали достаточно доказательств вины двух мужчин, в частности, показания свидетелей и данные судмедэкспертиз, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.

Место, где нашли труп.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.