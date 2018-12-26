В Воронеже юный бомж ограбил бабушку

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-26T10:55:53+03:00

Он отобрал у нее мобильник и паспорт

Изменить размер текста: A A

Воронежские полицейские задержали по подозрению в грабеже 82-летней пенсионерки 22-летнего бомжа.

Преступление случилось средь бела дня. 7 декабря в 15.30 юный бомж напал на пожилую женщину в подъезде многоэтажки на улице Чапаева и отобрал у нее мобильник и паспорт. В отделе полиции молодой человек признал свою вину, сказал, что ночевал в подъездах Ленинского и Советского районов, скрываясь от полиции за былые прегрешения.

Преступника отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).