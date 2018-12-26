Под Воронежем 16-летний школьник разместил в Сети интимные фото 14-летней подруги

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-26T10:41:00+03:00

А еще он избил мальчика, а потом ранил ножницами его отца

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Редкостного негодяя с приятелями будут судить в ближайшее время. Сотрудники Следственного комитета завершили расследование дела 16-летнего парня из села Репьевка и его приятелей 21 и 26 лет. Молодые люди будут отвечать за угон, пьяную езду, угрозу убийством и за незаконное распространение сведений о частной жизни.

По данным следствия, 16-летний житель Репьевка избил мальчика. Когда вечером 25 марта его отец пришел поговорить по-мужски, стал угрожать убить его, и, размахивая ножницами, ранил мужчину в руку. Мать и отчим с трудом его скрутили. А в апреле 2018 года подросток выложил в Сеть интимные фото 14-летней подруги и отправил их ее знакомым.

Кроме того, подросток, как вместе с 21-летним знакомым, так и в одиночку угонял автомобили у жителей села Репьевка.

В июне 2018 года его взрослые приятели украли из автомобиля «ВАЗ 21070» аккумулятор и слили бензин. А в июле 2018 года 21-летний приятель подростка повторно попался едущим на мопеде пьяным.

- Наши сотрудники собрали достаточно доказательств по всем преступным эпизодам и отправили уголовные дела в суд, - рассказал и.о. руководителя Острогожского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Игорь Долгих.