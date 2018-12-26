Новый год в Воронежской области 2019: как будет работать почта в праздничные дни

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-26T10:05:42+03:00

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29 декабря все почтовые отделения Воронежской области будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, 30 декабря – по установленному графику работы, а 31 декабря - по расписанию субботы.

1, 2 и 7 января - выходные. В эти дни не будет доставки писем и посылок, газет и журналов, а также выемки корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Также горожане могут уточнить график работы в мобильном приложении Почты России.

Что касается доставки пенсий, 4 января ее смогут получить все соответственно за 4 и 6 января. На следующий день - за 5 и 7 января. Начиная же с 8 января, все будет работать так, как и должно – ваш обычный график никак не изменится.

Все еще проще, если деньги вы получаете на банковскую карту. Кредитные учреждения перечислят те деньги, что обычно выдаются с 1 по 10 число месяца, заранее. То есть пенсию вы получите, скорее всего с 27 по 29 декабря.