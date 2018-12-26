Появилось видео расправы над воронежским снеговиком-Есениным

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-26T10:06:58+03:00

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В Сети разместили видео расправы над снеговиком. Напомним, жительница Воронежа Евгения Русакова с двумя подругами решила воспользоваться благоприятной погодой и вылепила статую великого русского поэта Сергея Есенина из снега. К сожалению, сначала краска на снеговике растеклась, а потом его и вовсе сломал подросток.

На видео юноша разбегается и в стиле кун-фу сносит голову снеговику, а потом его добивает. В комментариях масса гневных откликов на его поведение. Появился и отзыв, судя по всему, «героя» видео. С обилием матерной лексики он сетует на то, что все такие злые, не понимают, что он просто забавлялся.

Ну, как говорится, ломать не строить, голова не болит.

Таким был снежный Есенин.Фото: "Типичный Воронеж".

Фото: "Типичный Воронеж".