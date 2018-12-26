2018-12-26T10:06:58+03:00
Общество

Появилось видео расправы над воронежским снеговиком-Есениным

Молодой человек снес ему голову ногой [видео]
Яков СТРОГОВ
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Удар - и снежного Есенина больше нет.Удар - и снежного Есенина больше нет.Фото: кадр с видео
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В Сети разместили видео расправы над снеговиком. Напомним, жительница Воронежа Евгения Русакова с двумя подругами решила воспользоваться благоприятной погодой и вылепила статую великого русского поэта Сергея Есенина из снега. К сожалению, сначала краска на снеговике растеклась, а потом его и вовсе сломал подросток.

На видео юноша разбегается и в стиле кун-фу сносит голову снеговику, а потом его добивает. В комментариях масса гневных откликов на его поведение. Появился и отзыв, судя по всему, «героя» видео. С обилием матерной лексики он сетует на то, что все такие злые, не понимают, что он просто забавлялся.

Ну, как говорится, ломать не строить, голова не болит.

Таким был снежный Есенин. Фото: "Типичный Воронеж".

Таким был снежный Есенин.Фото: "Типичный Воронеж".

Фото: "Типичный Воронеж".

Как в Воронеже сломали снежного Есенина.

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