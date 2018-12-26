Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на трассе под Воронежем

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-26T09:38:47+03:00

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В региональном ГУ МВД подробнее рассказали о смертельной аварии, случившейся во вторник, 25 декабря, в 17.10 в Новоусманском районе.

ДТП случилось на 18 километре дороги Воронеж-Тамбов. По предварительным данным, 33-летний водитель «Хендая-Солярис», житель Курской области, ехавший в направлении Тамбова, вылетел на встречную полосу. Там иномарка врезалась в грузовик КО-507АН, которым рулил 26-летний житель Лискинского района. Водитель легковушки умер до приезда скорой.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области случилось 206 ДТП, из них 134 – в Воронеже, 12- на федеральных трассах, 60 – в районах. Серьезные травмы получили девять человек.