2018-12-26T09:38:47+03:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП на трассе под Воронежем

«Хендай» вылетел на встречную полосу
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина умер до приезда скорой.Мужчина умер до приезда скорой.Фото: из архива «КП»
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В региональном ГУ МВД подробнее рассказали о смертельной аварии, случившейся во вторник, 25 декабря, в 17.10 в Новоусманском районе.

ДТП случилось на 18 километре дороги Воронеж-Тамбов. По предварительным данным, 33-летний водитель «Хендая-Солярис», житель Курской области, ехавший в направлении Тамбова, вылетел на встречную полосу. Там иномарка врезалась в грузовик КО-507АН, которым рулил 26-летний житель Лискинского района. Водитель легковушки умер до приезда скорой.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области случилось 206 ДТП, из них 134 – в Воронеже, 12- на федеральных трассах, 60 – в районах. Серьезные травмы получили девять человек.

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