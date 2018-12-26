2018-12-26T09:00:08+03:00
Общество

В Воронеже судебные приставы перед Новым годом открыли шесть мобильных пунктов

Там можно проконсультироваться, чтобы, к примеру, не иметь проблем при выезде за границу
Юрий КОЗЛОВ
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К приставам можно будет обратиться не только в УФНС.К приставам можно будет обратиться не только в УФНС.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 26 декабря, судебные приставы откроют шесть мобильных пунктов. Там воронежцы могут получить консультации по всем возникающим у них вопросам, относящимся к компетенции ведомства. К примеру, бывает ситуация, когда при выезде за границу всплывают давно забытые долги. Чтобы этого не было, можно подстраховаться и проверить свою кредитную историю.

Мобильные пункты будут работать по следующим адресам:

в МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: ул. Холмистая, 56 - с 9.30 до 13.00;

в МИ ФНС России №1 по Воронежской области по адресу: ул. Революции 1905 года, 82 с 10.00 до 13.00;

в ИФНС России по Левобережному району г. Воронежа по адресу: Ленинский проспект, 92А - с 10.00 до 13.00;

в отделении «Сбербанка»: ул. Димитрова, 79 - с 10.00 до 13.00;

на Центральном рынке: ул. Пушкинская, 8 - с 11.00 до 14.00;

в ТЦ «Юго Запад»: пр-т Патриотов, 3А - с 12.00 до 15.00.

В райцентрах Воронежской области будут организованы мобильные пункты на базе почтовых отделений, МФЦ, торговых центров.

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