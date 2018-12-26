2018-12-26T08:30:33+03:00
Общество

В Воронеже с метелью боролись 175 снегоуборочных машин

Судя по количеству аварий и пробок вечером 25 декабря, борьба была неравной
Юрий КОЗЛОВ
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Коммунальщикам пришлось ударно потрудиться.Коммунальщикам пришлось ударно потрудиться.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Метель, начавшаяся в районе обеда во вторник, 25 декабря, побудила коммунальщиков подключить все резервы. На улицы Воронежа вышли 175 снегоуборочных машин и 51 пескоразбрасыватель. В такую погоду именно песко-соляная смесь быстро превращает снег на дороге в «кашу», которую потом легче убрать.

Днём 25 декабря для обработки дорог израсходовали более 1300 тонн пескосмеси. Вывезли 1414 кубометров снега.

Ночью коммунальщики продолжали подметать дороги, убирать снег на правые полосы и потом его вывозить.

– С вечера пятницы продолжается снегопад разной степени интенсивности и с разной периодичностью, и по прогнозу он продолжится до конца текущей недели, - поделился прогнозом вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. - Ситуация осложняется тем, что в последние дни происходит перепад температур – с плюсовой на минусовую. Имеющиеся в распоряжении муниципалитета ресурсы максимально брошены на уборку города. В ночное время для вывоза снега привлекли дополнительные самосвалы

В мэрии просят водителей ехать осторожнее и по возможности не парковать машины в местах уборки снега. Напомним, вечером 25 декабря, особенно с четырех до семи, случилось множество мелких ДТП, и город превратился в огромную пробку, которая рассосалась только после часа пик.

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