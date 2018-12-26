Театр под руководством Безрукова привезет в Воронеж «Фандорина»

СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-26T10:40:02+03:00

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2 февраля в Воронеже покажут премьеру спектакля «Приключения Фандорина». Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра, которым он руководит. Спектакл поставлен по третьему роману Бориса Акунина из серии исторических детективов об Эрасте Фандорине - «Левиафан».

После событий, пережитых на Русско-турецкой войне, Эраст Петрович отплывает на судне «Левиафан» в Японию, куда направлен на службу в качестве секретаря посольства Российской империи. В это время в Париже убивают лорда Литтлби и его семьи. В руке жертвы находят значок в виде золотого кита - эмблемы корабля «Левиафан», которая была вручена вместе с билетом всем пассажирам первого класса. Кто из них мог совершить это преступление? Подозрение падает на пять человек, у которых отсутствует золотой кит, среди них и Эраст Фандорин…

Его сыграет актер звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский, роль сыщика Гоша исполнит Леонид Громов, в Ренату Клебер перевоплотится Анна Снаткина, в Клариссу Стамп - Екатерина Мельник.

- В нашем театре есть спектакли разных жанров. Сейчас мы пробуем себя в новом жанре - детективе. Бориса Акунина очень любят как автора, и обожают созданный им образ Фандорина, - рассказал худрук постановки Сергей Безруков. - Мы взяли за основу роман «Левиафан», но для нас было важно связать его с историей, описанной в романе «Азазель». Потому что произошедшая в нем трагедия, гибель его невесты, наложила отпечаток на его жизнь на долгие годы…

Спектакль пройдет в театре оперы и балета 2 февраля в 19.00.