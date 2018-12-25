Воронежцы смогут в прямом эфире задать вопросы депутату Госдумы от Воронежской области

СЕГОДНЯ 22:27 2018-12-25T22:31:30+03:00

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Гостем студии радио "Комсмольская правда - Воронеж" 26 декабря станет депутат Государственной Думы от Воронежской области, членом Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков. В течение 40 минут чиновник будет отвечать на вопросы не только ведущих, но и горожан. Прямой эфир начнется в 13:05, и продлится до 13:46. Звонить можно по номеру: 261-11-56.

Напомним, в прошлом ноябре Андрей Павлович уже приходил в студию радио "КП-Воронеж", чтобы поделиться впечатлениями от первого года, проведенного в нижней палате Федерального Собрания. Полную запись передачи можно прослушать по ссылке.