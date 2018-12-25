В Воронеже и области две недели ищут 38-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-25T20:01:14+03:00

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В Воронеже и области ищут 38-летнюю Анну Перелыгину. Она отсутствует уже около двух недель. Женщина живет в пригородном селе Новая Усмань. 13 декабря она вышла из дома и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

По данным добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт", приметы пропавшей таковы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, волосы черные, глаза карие. Была одета в черное пальто, черную шапку и полусапожки. Если вы могли видеть Анну или располагаете какой-то информацией, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или воспользуйтесь номером 112.