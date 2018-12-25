2018-12-25T19:53:52+03:00
Общество

Ухаживать за парками и скверами Воронежа будет "Зеленхоз"

Администрация Воронежа решила создать новое муниципальное учреждение при управлении экологии
Юлия ТЕРНОВА
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В администрации Воронежа решили создать новое муниципальное учреждение, которое будет управлять городскими парками, сквераим и зонами отдыха. Называться учреждение будет "Зеленхоз". Мэрия издала соответствующее постановление. Организация возьмет на себя полномочия по управлению городскими парками и зонами отдыха. Его опубликовали сегодня, 25 декабря. К 20 января будет зарегистрировано юридическое лицо. После оформления всех документов новая структура приступит к работе.

Возглавит "Зеленхоз" руководителя управления экологии Наталья Ветер. Ее управление станет будет выделять финансирование "Зеленхозу". Директором же назначили Андрея Соболева, трудившегося в МКП "ЭкоЦентр", которое занимается благоустройством парков.

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