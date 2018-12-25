Из-за снегопада на воронежских улицах появились мелкие ДТП и длинные пробки
Осадки накрыли город вечером во вторник, 25 декабря
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Сильный снегопад спровоцировал пробки вечером вторника, 25 декабря. Сервис "Яндекса" оценивал ситуацию с заторами на 9 баллов. Не пробиться домой с работы по воронежским улицам было примерно с четырех до семи вечера. Капризы погоды привели к множеству мелких ДТП.
Особенно сложным движение было на улицах Плехановской, Кольцовской, Среднемосковской, Донбасской, Московскому проспекту, 9 Января, проспекту Труда. В среднем, скорость движения не превышала 9 километров в час. На данный момент пробки оцениваются уже в 4 балла, ситуация на дорогах нормализовалась.