2018-12-25T19:34:56+03:00
Происшествия

На трассе под Воронежем водитель "Хендая" погиб в столкновении с "КамАЗом"

Это случилось вечером 25 декабря
Юлия ТЕРНОВА
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Сегодня, вечером вторника, 25 декабря, на трассе "Тамбов - Воронеж" произошло смертельное ДТП: столкнулись "Хендай Солярис" и "КамАЗ". По данным пресс-службы главного управления полиции, это произошло в 17.10 на 16 километре трассы. Как именно и почему произошла авария, пока не ясно. Выяснением обстоятельств сейчас на месте занимаются правоохранители.

На месте погиб водитель иномарки. Его личность сейчас устанавливают. По предварительной информации, он был в салоне автомобиля один. Водитель большегруза не пострадал. В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

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