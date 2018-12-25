В воронежском дворе из снега слепили Сергея Есенина

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-25T18:31:17+03:00

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В одном из воронежских дворов из снега сделали статую Сергея Есенина. Некоторое портретное сходство "оригинала" со скульптурой вполне прослеживается. Правда, по словам жительницы Воронежа, создавшей статую, результат был бы более впечатляющим, если бы краска, которой девушка намечала черты лица поэта, не растеклась.

- Это Есенин. И да, он не красавец, потому что краски растеклись по снегу, - написала она на своей личной странице.

К несчастью, простояло творение девушки недолго - с вечера 24 декабря до следующего утра. Скульптуру разрушили вандалы. Вылепившая поэта из талого снега жительница города даже написала в паблике "Типичный Воронеж" грустный пост:

- Давайте похлопаем молодцам, которые сломали снежную статую Есенина во второй день ее жизни. Родителям огромная благодарность за такое воспитание.