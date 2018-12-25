За год из-за отравления угарным газом пострадали 28 воронежцев и умерли четверо

СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-25T17:36:12+03:00

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В службе спасения подвели итоги года. В преддверии новогодних каникул спасатели напоминают, что одна из серьезных опасностей, которые могут подстерегать людей прямо в их домах - это угарный газ. В Воронеже произошло 14 случаев опасного скопления CO в жилищах. Пострадали в результате 28 человек, четверо погибли.

- Такие случаи часто происходят из-за незнания элементарных требований безопасности и неправильной эксплуатации приборов. Угарный газ - сильнейший яд для человека - вырабатывают печи и камины, газовые кухонные плиты и водонагреватели, автомобили. Хозяйка готовит на кухне, газовую колонку включила, конфорки горят, вытяжка работает, а окно открыть забыла, - привел пример руководитель управления ГО и ЧС Сергей Хомук. - При таком стечении обстоятельств тяга в дымовом и вентиляционном каналах "опрокидывается", помещение заполняется ядовитым газом.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. Даже мизерная его концентрация в воздухе нарушает транспорт кислорода в крови. При первых симптомах отравления - головокружении, тошноте, заторможенности, головной боли - нужно выйти на свежий воздух и обратиться за помощью по номеру 112.