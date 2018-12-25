В Воронежской области столкнулись двое ретро-«Жигулей»: трое раненых

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-25T17:25:29+03:00

Не хотите перед Новым годом попасть в больницу - будьте осторожны на дорогах! Фото: из архива «КП»

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Во вторник, 25 декабря, в 13.50 на 11 километре дороги Павловск-Бутурлиновка «копейка», ехавшая в направлении Бутурлиновки, столкнулась со встречной «пятеркой».

- В аварии пострадали трое: 29-летний местный житель, руливший «копейкой», и два пассажира «пятерки» - 57-летний мужчина и 48-летняя женщина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области. – Их отвезли в Павловскую районную больницу. 37-летний водитель «пятерки» серьезных ранений не получил.

В ГИБДД напоминают: в такую непогоду, как сейчас, лучше по возможности вообще не садиться за руль. А если без этого никак не обойтись, выезжать надо сильно заранее, стараться соблюдать максимальный интервал с едущей впереди машиной, а также очень внимательно следить за дорогой перед «зеброй» или в других местах возможного появления пешеходов.

Напомним, 25 декабря в 7.10 в Бобровском районе 14-я «Лада» протаранила автосервис и стала причиной столкновения еще трех машин: «Киа-Рио», «девятки» и «Митсубиси-ASX». В аварии был ранен 23-летний водитель «14-й», житель Карачаево-Черкессии и его пассажир.

А в понедельник, 24 декабря, около 11 часов в Богучарском районе «Мерседес» с полуприцепом протаранил микроавтобус той же марки. В ДТП погибли двое жителей ближнего зарубежья, мужчины 32 и 50 лет. Еще семеро ранены. В больницу попали водитель микроавтобуса и его пассажиры: женщины 23 и 49 лет и мужчины 28, 30, 34 и 35 лет, все жители ближнего зарубежья. Против 39-летнего жителя Ставропольского края, рулившего иномаркой с полуприцепом, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до семи лет лишения свободы).