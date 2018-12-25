В Воронеже в МЧС призывают не верить звонкам их «начальников», требующих денег

СЕГОДНЯ 16:47 2018-12-25T17:02:53+03:00

При звонке мошенников нужно записать их телефон и позвонить в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В МЧС предупреждают об участившихся случаев обмана по обкатанной уже схеме. Аферисты звонят в торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками регионального главного управления ведомства и требуют деньги себе или посредникам. Взамен обещают лояльное отношение в ходе ближайшей проверки.

В региональном ГУ МЧС предлагают обо всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия Главного управления 8(473) 277-99-00, а также немедленно обращаться в полицию.