2018-12-25T16:40:53+03:00
Происшествия

103 пожара в Воронеже за уходящий 2018 год произошли из-за курения в постели

В преддверии Нового Года воронежцев призывают еще сильнее блюсти пожарную безопасность
Юлия ТЕРНОВА
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В службе спасения обобщили статистику по пожарам. За уходящий 2018 год в Воронеже произошло 524 пожара. Из них 103 возгорания начались из-за курения в постели, 187 - из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В преддверии Нового Года и Рождества люди украшают дома гирляндами и светящимися инсталляциями. В службе спасения отмечают, что они, как и любой другой электроприбор, не должны оставаться включенными без присмотра, особенно когда вы отправляетесь спать. А сами игрушки, соседствующие с волшебными лампочками на еловых ветвях, желательно не должны быть изготовлены из горючих материалов - ваты или бумаги.

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