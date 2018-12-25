2018-12-25T15:42:01+03:00
Происшествия

18-летний рецидивист напал в Воронеже на посетителя кафе

Он повалил мужчину на улице, а потом забрал его деньги
Олег ИВАНОВ
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24 декабря в одном из кафе Левобережного района 43-летний местный житель нашел себе друга. Ну как друга? По крайней мере, мужчины оказали не прочь друг с другом выпить. Около пяти часов утра 43-летний горожанин отправился домой. Но по дороге его догнал новый знакомый, толкнул, повалил и из выпавшей из рук сумки выхватил деньги. С тех пор их дружбе настал конец.

А воронежец, прогулявший всю ночь в кафе, так и остался на улице Иркутской без 18 тысяч рублей - это все, что оставалось от его зарплаты за месяц.

К счастью, полицейским быстро удалось выйти на грабителя. Оказалось, что он годился бы в сыновья потерпевшему мужчине. Налетчиком был 18-летний житель Липецкой области. Удивительно, но к совершеннолетию за плечами юноши уже есть судимость. Вину он отрицать не стал. Теперь же ему предстоит ответить по статье «Грабеж», а это до 4 лет тюрьмы.

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