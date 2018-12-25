2018-12-25T15:41:58+03:00
Недвижимость

К Новому Году в квартиры воронежцев стали подавать колу вместо воды

Жильцы дома на улице Шишкова не слишком рады этому обстоятельству
Юлия ТЕРНОВА
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Скриншот поста в сообществе "Типичный Воронеж"Скриншот поста в сообществе "Типичный Воронеж"
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Воронежцы сообщают о странной субстанции, которая течет из-под крана. Воду она не напоминает, скорее нефильтрованное пиво или Колу. Именно так высказались интернет-остряки. Информацию с фотоподтверждением опубликовал в сообществе "Типичный Воронеж" жилец дома, где имеется проблема. Это дом № 72/3 на улице Шишкова.

Как признается автор поста, мутная коричневая вода, в которой даже страшно мыться, пошла около недели назад. С тех пор мужчина якобы успел обратиться и в "РВК-Воронеж", и в свою управляющую компанию, но в двух этих инстанциях указывали друг на друга. В комментариях мужчине предложили обратиться в прокуратуру. Некоторые пользователи посоветовали поискать в этих обстоятельствах выгоду: начать продавать песок из ванны и раковины для строительства или заняться просеиванием золота.

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